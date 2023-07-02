Aslan bombalayacak

GALATASARAY transfer çalışmalarına hız verirken iki flaş isim gündemin ilk sırasına yerleşti. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Aslan'ın orta saha için PSG forması giyen Leandro Paredes konusunda önemli aşama kaydettiği ve 4 yıllık anlaşma sağladığı ileri sürülürken İtalyan basını da bu gelişmeyi doğrulamış ve imzaların yakında atılacağını iddia etmişti. Paredes transferinin bu hafta içerisinde çözülmesi beklenirken vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi'yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği öğrenildi.

Bu arada Cim- Bom forvet arkası ve kanatta görev alan Benfica'nın 30 yaşındaki oyuncusu Rafa Silva için de düğmeye bastığı gelen haberler arasında. A Bola'nın haberine göre Rafa, sezonda 2.5 milyon Euro kazanıyor. Kulübü ile 2024 Haziran sonuna kadar sözleşmesi devam eden tecrübeli isim 25 kez de Portekiz Milli Takımı'nda görev aldı.

KAAN AYHAN'IN BONSERVİSİ ALINDI

Galatasaray, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Sassuolu'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sassuolo kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, Sassuolo Kulübüne 2 milyon 800 bin avro transfer bedeli ödenecektir" denildi.

JUAN MATA GALATASARAY'DAN AYRILDI

GALATASARAY'IN İspanyol orta saha oyuncusu Juan Mata takıma veda ettiğini sosyal medya paylaşımında duyurdu. Mata, "Teşekkür ederim Türkiye. Teşekkür ederim Galatasaray ailesi. Şampiyon Cimbom! Her zaman sizden biri olacağım. Sizi özleyeceğim. Şampiyonlar Ligi'ni lütfen yeniden stadımıza getirin" yorumunu yaptı.