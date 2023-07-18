Bakambu yolda

ASLAN, Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu'nun ardından forvet hattına üçüncü takviyeyi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, bir dönem Bursaspor'da da forma giyen Kongolu golcü Cedric Bakambu ile prensip anlaşmasına vardı. 32 yaşındaki golcü, Al Nasr ile sözleşmesini feshettikten sonra imzaya gelecek.

KULÜBÜYLE ANLAŞAMADI

Geçtiğimiz sezonu Yunan ekibi Olympiakos'ta geçiren Cedric Bakambu, haziran ayının sonunda Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr'a imza atmıştı. Ancak Bakambu, burada kulübüyle anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle henüz 1 ay dolmadan sözleşmesini feshetmek için girişimlere başladı. Kongolu forvet, geçen sezon Olympiakos formasıyla çıktığı 37 maçta 18 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Kariyerine Fransız ekibi Sochaux'da başlayan Bakambu, daha sonra sırasıyla Bursaspor, Villarreal, Beijing Guoan, Marsilya ve Olympiakos formalarını giydi.

İSPANYA'DAN ÇILGIN İDDİA

GALATASARAY, İspanya'dan bir genç yıldız adayını listesine aldı. İspanyol spor siteleri, sarı-kırmızılıların Atletico Bilbao'nun 21 yaşındaki kanat oyuncusu Nico Williams'ı kiralamak istediğini yazdı. İspanyol ekibine teklif sunulurken, genç kanat oyuncusunun da Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek için kiralanmaya sıcak baktığı ifade edildi. Bilbao altyapısından yetişen Williams'ın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro civarında.