Aslan’a Samuray geliyor

ŞAMPİYON Galatasaray yaz transfer dönemine yönelik çalışmalarını sürdürürken gündemine bonservisi elinde olan Daichi Kamada'yı aldı. Dries Mertens'in geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşadığı büyük düşüş sonrası 10 numara transferini gündemine alan sarı-kırmızılılarda tekrar Daichi Kamada sesleri yükselmeye başladı.

6 MİLYON EURO İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk da geçtiğimiz günlerde gündemlerindeki isimlere dair yaptığı açıklamada Kamada ile ilgilendiklerini ifade etmişti. Kamada'nın maliyeti ise yönetimi düşündürüyor. Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'tan ayrılan ve bonservisi elinde olan yıldız futbolcunun imza parası ile beraber yıllık beklentisinin 6 milyon Euro olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın ise 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Piyasa değeri 27 milyon Euro olan Daichi Kamada geçtiğimiz Frankfurt formasıyla ligde 32 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Müthiş bir sezonu geride bırakan Daichi Kamada, Avrupa futbolunun modern 10 numaraları arasında yer alıyor.

GÜNAY GALATASARAY'DA

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Galatasaray 1 numaraya takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Gaziantep FK'da bulunan 32 yaşındaki kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna kattı. Aslan'ın deneyimli eldiven için Batuhan Şen'i kiralık olarak kırmızı-siyahlılara göndereceği ve 400 bin Euro ödeyeceği kaydedilirken, Günay'ın kulübünden alacağı 108 bin Euro'yu da sildiği ifade edildi.

CEDRİC BAKAMBU İMZA İÇİN İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı 32 yaşındaki Kongolu Cedric Bakambu dün gece yarısı İstanbul'a geldi. 32 yaşındaki golcü, önceki gün uçağı arıza yaptığı için gelişini bir gün ertelemek zorunda kalmıştı. Bakambu, bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Golcü oyuncu Suudi Arabistan'da Al Nassr ekibinden aldığı yıllık 2 milyon 700 bin Euro'luk ücretten vazgeçerek Galatasaray için fedakarlık yapmış oldu.