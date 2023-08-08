G.Saray’dan bir çalım daha

FENERBAHÇE ve Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağladı. Galatasaray, hukuksal durumunu araştırdığı futbolcuyla bir sorun çıkmaması halinde resmi imzayı attıracak. Tete transferinde oyuncu cephesinin vereceği karar merak edilirken Fenerbahçe, transfere ilişkin nihai kararını kamuoyuna duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı oyuncu için yapılan görüşmeleri doğrulamakla birlikte görüşmeleri sonlandırdıklarını açıkladı. Bu gelişme üzerine Galatasaray, Brezilyalı futbolcu Tete'yle her konuda anlaştı. Yıldız futbolcu Tete'nin Galatasaray'a maliyeti de belli oldu. Tete'nin maaşının 2.8 milyon Euro olacağı aktarılırken oyuncuya verilecek imza parasının ise 3.5 milyon Euro olacağı iddia edildi.