Galatasaray bombaladı

Bu sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, UEFA'ya listeyi bildirmesine saatler kala transfer bombalarını patlattı. Hem savunmaya hem hücuma takviye yapmak için düğmeye basan sarı-kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Tottenham'ın iki yıldızı Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele ile anlaşma sağladı. Aslan dün öğle saatlerinde 2 futbolcunun da TFF lisans kaydını açtı. Orta sahada görev yapan Ndombele ve stoper Davinson Sanchez'in takıma katılmasıyla birlikte sarıkırmızılılar iyice güçlendi. Fransız orta sahanın piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ndombele geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'de 40 maça çıktı. Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle oynarken, 5 sarı kart gördü. Galatasaray, 9.5 milyon Euro karşılığında Tottenham forması giyen stoper Davinson Sanchez ile 4+1 yıllık sözleşme konusunda anlaştı. Yıldız savunmacı, sarı-kırmızılı kulüpten her sezon için net olarak 3 milyon 200 bin Euro kazanacak. Davinson Sanchez geçen sezon Tottenham'da 24 maça çıktı. 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremezken 1 sarı kart gördü. Tottenham, Ndombele & Davinson Sanchez ikilisi için toplam 104 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Öte yandan Sarı-kırmızılı kulüp dün akşam saatlerinde KAP bildirimlerini üst üste yaptı.

TEPKİ GELDİ İPTAL OLDU

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olan 32 yaşındaki Uruguaylı Matias Vecinos'un transferinde sona geldiği ancak taraftar tepkisi nedeniyle bu transferin iptal edildiği öne sürüldü. Matias Vecino, dün saat 11.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktı ancak Matias Vecino adına planlanan bu uçuş iptal edildi. G.Saray'ın yıldız transferi yapması gerektiğini savunan taraftarların bir bölümü #Vecinoİstemiyoru etiketiyle sarı-kırmızılı yönetime mesaj gönderdi. Ayrıca futbolcunun kulübünün de oyuncuyla devam etme kararı verince transfer ihtimali ortadan kalktı.