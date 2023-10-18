Karşımızda örgütlü yapı var

G.Saray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon dile getirdiği ancak detay vermediği önemli iddiaları gündeme getiren Timur, çarpıcı ifadeler kullandı. Daha önce ligi yıpratmamak için konuşmadığının altını çizen Timur, "Lafı kıvırmam, şu an için Fenerbahçe'nin içinde olduğu bir örgütlü yapı var. Araştırılsın bunlar. Aynı örgütlü yapı Galatasaray'da yok. Savcılık soruşturma açsın. Herkesin telefon kayıtları incelensin. Gönüllü olarak imza vereceğim. Geçmiş 1, 2, 3 yıl için tüm hesaplar incelensin. Herkes hak yiyor. Hodri meydan, varsa yarın yapalım" dedi.

"KAYITLARI ALİ KOÇ'A GÖNDERDİ"

Geçtiğimiz sezon A.Demir-Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarıyla ilgili konuşan Erden Timur, o dönemin MHK Başkanı Lale Orta'nın VAR odasında çektiği görüntüyü Ali Koç'a gönderdiğini söyledi. Timur, "Lale Orta, VAR odasında kaydedilen görüntüyü bazı hakem arkadaşlarına gösteriyor ve o görüntüyü Ali Koç'a gönderdiğini söylüyor. Kulüp başkanına gizli bir görüntüyü gönderen bir MHK başkanına nasıl güveneceksiniz? Bunun başka maçlarda olmadığını nereden bileceğiz? Kasımpaşa-Galatasaray maçıyla ilgili de Federasyon Başkanı'na pozisyonun tamamını izlettirmiyor ve onu da manipüle ediyor" ifadelerini kullandı. Karşılarındaki sistemin büyük bir çıkar yapılanması olduğunu kaydeden Timur, "Bundan faydalananlar bize düşman olacak. Ben iftiralara maruz kalacağım. Bunları yaşayacağımı biliyorum" diye konuştu.

"RONALDO'YA BİR TEKLİF SUNDUM"

Erden Timur, sezon başındaki transfer söylentileri hakkında da konuştu. Büyük yıldızların isimlerinin Galatasaray ile akıllara gelmesinin güzel bir şey olduğunu söyleyen Timur, "Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Aracı kanalı ile fikrini sordum. Ronaldo'ya Inter Miami'nin Messi'ye önerdiğine benzer bir teklif sundum. Bize yanıt olarak olmayacağı söylendi. Kafasını karıştırmış olabilir miyiz diye düşündük ama düşündüğümüzle kaldık" dedi