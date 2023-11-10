Grup fena karıştı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Almanya'da iyi oynadığı maçta Bayern Münih'e 2-1 yenilmekten kurtulamayan Galatasaray, ince hesaplar yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, Alman panzeri karşısında aldığı yenilgiyle 4 puanda kalırken, son sıradaki Kopanhag'ın Manchester United'ı yenmesi işleri fena karıştırdı. B.Münih 12 puanla gruptan çıkmayı ilk garantileyen ekip olurken, Galatasaray iki rakibi ile son iki maçta çetin bir yarış içine girecek. Danimarka ekibi Kopenhag puanını 4'e çıkarıp averajla 2. sıraya yerleşirken, İngiliz ekibi Manu ise 3 puanla son sıraya geriledi.

ADETA BIÇAK SIRTINDA

A Grubu'nda ilk maçta İngiltere'de devirdiği Manchester United ile 29 Kasım Çarşamba günü hayati bir maça çıkacak olan Aslan, evinde berabere kaldığı Kopenhag ile deplasmanda oynayacak. Direkt rakipleriyle oynayacak olan sarı-kırmızılıların bu iki maçta alacağı sonuçlar, Avrupa'daki kaderini belirleyecek. G.Saray rakiplerinin de alacağı sonuçlara göre, ya gruptan çıkacak, ya 3. olup yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek, ya da Avrupa macerası son bulacak.

UEFA'YA GİDİYOR

Bayern Münih'e 2-1 yenilen Galatasaray, maçın ardından flaş bir karar aldı. Sarı-kırmızılılar, Münih maçının kararlarıyla tepki çeken hakemi Antonio Nobre ve Var'daki hakemleri UEFA'ya şikayet edecek. G.Saray teknik patronu Okan Buruk maçın ardından Nobre'yi eleştirmişti

ASLAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray, A Grubu'ndaki son iki maçında Manchester United'ı evinde, Kopenhag'ı da Danimarka'da yenmesi durumunda diğer maçlara bakmaksızın bir üst tura yükselecek. Kopenhag bir sonraki maçında gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih'e yenilirse, Galatasaray da İngiliz ekibini mağlup ederse sarı kırmızılılara Kopenhag deplasmanında 1 puan da yetecek. Aslan, Manchester United'a yenilmesi durumunda ise yine Kopenhag'ı devirmek ve United'ın da Münih karşısında kaybını beklemek zorunda kalacak.