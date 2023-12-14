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Haberler Galatasaray Aslan yeni hedefine sarıldı

Aslan yeni hedefine sarıldı

Galatasaray, son müsabakada Kopenhag’a yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elenirken yeni hedef Avrupa Ligi

HABER MERKEZİ
Aslan yeni hedefine sarıldı

GALATASARAY, önceki gün deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti. A Grubu'nu 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan toplayan sarı-kırmızılılar, üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk müsabakanın ardından yaptığı açıklamada vakit kaybetmeden yeni hedef için çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

CİM-BOM, daha önce müzesine götürdüğü kupayı ikinci kez müzesine götürmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adamın takım için geniş bir rapor hazırlayıp yönetimle Avrupa'da başarı için gerekenleri görüşeceği öğrenildi. Aslan, en son UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunda mücadele etti. O sezon Play-Off'lardan gruplara kalan Galatasaray; Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile birlikte yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla lider tamamladı. O sezon direkt son 16 turuna kalan Aslan, İspanyol ekibi Barcelona'ya elenmişti.

AVRUPA BASININDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Kopenhag-Galatasaray maçı Avrupa basınında da geniş yankı bulurken Danimarka'da büyük bir sevinç yaşandı. İşte Kopenhag- Galatasaray maçı sonrası Avrupa basınında yer alan haberler: AS: En zayıf takım gruptan çıktı. Marca: 13 yıl sonra gruptan çıktılar. Mundo Deportivo: Grabara, Galatasaray'a izin vermedi. Kicker: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kışı yaşadı.

MUHTEMEL RAKİPLERİ

Grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarıkırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Son maçlar öncesinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali olan ve Play-Off turunda Galatasaray'ın rakibi olması muhtemel takımlar şöyle: West Ham United / Freiburg (A Grubu), Marsilya / Brighton (B Grubu), Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu), Sporting Lisbon (D Grubu), Toulouse / St. Gilloise (E Grubu), Rennes / Villareal (F Grubu), Slavia Prag / Roma (G Grubu), Karabağ / Molde (H Grubu).

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