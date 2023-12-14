Aslan yeni hedefine sarıldı

GALATASARAY, önceki gün deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etti. A Grubu'nu 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan toplayan sarı-kırmızılılar, üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk müsabakanın ardından yaptığı açıklamada vakit kaybetmeden yeni hedef için çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

CİM-BOM, daha önce müzesine götürdüğü kupayı ikinci kez müzesine götürmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adamın takım için geniş bir rapor hazırlayıp yönetimle Avrupa'da başarı için gerekenleri görüşeceği öğrenildi. Aslan, en son UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunda mücadele etti. O sezon Play-Off'lardan gruplara kalan Galatasaray; Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile birlikte yer aldığı E Grubu'nu 12 puanla lider tamamladı. O sezon direkt son 16 turuna kalan Aslan, İspanyol ekibi Barcelona'ya elenmişti.

AVRUPA BASININDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Kopenhag-Galatasaray maçı Avrupa basınında da geniş yankı bulurken Danimarka'da büyük bir sevinç yaşandı. İşte Kopenhag- Galatasaray maçı sonrası Avrupa basınında yer alan haberler: AS: En zayıf takım gruptan çıktı. Marca: 13 yıl sonra gruptan çıktılar. Mundo Deportivo: Grabara, Galatasaray'a izin vermedi. Kicker: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kışı yaşadı.

MUHTEMEL RAKİPLERİ

Grubunu üçüncü sırada tamamlayan sarıkırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Son maçlar öncesinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali olan ve Play-Off turunda Galatasaray'ın rakibi olması muhtemel takımlar şöyle: West Ham United / Freiburg (A Grubu), Marsilya / Brighton (B Grubu), Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu), Sporting Lisbon (D Grubu), Toulouse / St. Gilloise (E Grubu), Rennes / Villareal (F Grubu), Slavia Prag / Roma (G Grubu), Karabağ / Molde (H Grubu).