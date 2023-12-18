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Haberler Galatasaray G.Saray’ın kura günü

G.Saray’ın kura günü

Şampiyonlar Ligi’nden elenerek yoluna Avrupa Ligi’nden devam eden G.Saray’ın rakibi bugün çekilecek kura çekimi sonrası belli olacak.

HABER MERKEZİ
G.Saray’ın kura günü

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları bugün çekilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura töreninin ardından Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın üst turdaki rakibi belirlenecek. UEFA Avrupa Ligi'nde TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde Play-Off turu eşleşmeleri yapılacak. Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi Play-Off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Freiburg (Almanya) Olimpik Marsilya (Fransa) Rennes (Fransa) Toulouse (Fransa) Karabağ (Azerbaycan) Roma (İtalya) Sparta Prag (Çekya) Sporting Lizbon (Portekiz

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