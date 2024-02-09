Aslan Köhn’e kavuştu

G.SARAY, anlaşmaya vardığı Alman ekibi Hannover'de forma giyen sol bek Derrick Köhn'ü dün İstanbul'a getirdi. İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 25 yaşındaki futbolcu, özel araçla havalimanından ayrıldı. Gana asıllı Alman sol bek sağlık kontrollerinin ardından G.Saray ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Köhn Sarı-kırmızılılardan yarım sezon için 450 bin Euro alacak. Aslan genç oyuncu için kulübüne ise 3.35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 300 bin Euro bonus maddesi ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verilmesine dair maddeler var. Öte yandan Bild'in Hannover muhabiri Krebs, Köhn'ün Icardi'ye çok gol attırabileceğini söyledi. Krebs, "Köhn hücumda çok güçlü, hızlı, sol ayağı tehlikeli, orta yüzdesi yüksek. Duran topları iyi kullanan, şutları her zaman tehlikeli bir oyuncu. Defansif olarak kendini geliştirdi ama yine de hücum özelliklerine göre hala zayıf" dedi.