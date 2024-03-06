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Haberler Galatasaray Thiago hamlesi

Thiago hamlesi

Önümüzdeki yılın yapılanmasına başlayan sarı-kırmızılı ekipte gündeme bir kez daha İspanyol orta saha geldi.

HABER MERKEZİ
Thiago hamlesi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş engelini de aşarak zirveyi bırakmayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bir yandan Muslera ile ilgili planlar yapan sarı-kırmızılı yönetim, orta sahayı da düşünüyor. Aslan'da bu bölge için ilk hedef ara transferde de gündeme gelen Thaigo Alcantara. Yıldız futbolcu bu sezon sakatlıklarla boğuştuğu için forma şansı bulamadı. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp kısa süre önce yıldız oyuncu için "Thiago bu sezon forma giyebilir mi? Bilmiyorum. Kısa süreli bir sakatlık değil" demişti.

SEZON SONU AYRILACAK

Önümüzdeki sezon İngiliz devinde kalmayı düşünmeyen tecrübeli orta saha, sakatlıklardan kurtulup yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Galatasaray devre arasında da oyuncu ile ilgilenmiş ancak ikna edememişti. İspanyol futbolcu sezon başında da sarıkırmızılı kulüple anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Thiago'nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuya ülkesi İspanya'dan da taliplerin olduğu ve bu nedenle Galatasaray'ın elini çabuk tutarak transferi erkenden bitirmek istediği öğrenildi.

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