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Haberler Galatasaray Aslan’da Davinson 2 hafta yok

Aslan’da Davinson 2 hafta yok

G.Saray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu ile ilgili kötü haber geldi.

HABER MERKEZİ
Aslan’da Davinson 2 hafta yok
Galatasaray'ın 17 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Sanchez'in takımdan ayrı kalacağı süre Galatasaray Sağlık Kurulu'nun milli arada İspanya ve Romanya ile hazırlık maçı yapacak olan Kolombiya Milli Takımı'na gönderidği raporla ortaya çıktı. Kolombiyalı basınından gelen haberlere göre sarı kırmızılı takımının sağlık ekibi, Kolombiya Federasyonu'na Davinson Sanchez'in kendisini en az iki hafta sahalardan uzak tutacak bir kas sakatlığı yaşadığını bildirdi. Bu gelişme üzerine 27 yaşındaki stoper Çaykur Rizespor maçının ardından Galatasaray'ın 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak. Bu arada Galatasaray'da Ramazan ayında klasikleşen yardımlar bu sene de devam etti. Takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'nun organizasyonunda futbolcular Florya'da çalışan personele Ramazan jestinde bulundu.
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