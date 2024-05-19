Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Süper Lig'in 37'nci haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya mücadele için karşı karşıya geliyor. Derbi öncesinde Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alan Galatasaray, müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde 2023-2024 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI ?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 19 Mayıs Pazar günü 19:00'da oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Ziyech, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Mert Hakan Yandaş, Fred, Szymanski, Batshuayi, Tadic

LİGDE 134. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 133 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.