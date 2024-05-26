Süper Lig'de 24. şampiyonluğa koşan Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek güven tazeledi. Galatasaray Lisesi'nde dün gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'a çift liste ile gidildi. 4 bin 415 kişinin oy kullandığı seçimde Özbek, 20 sandık sonucunda 3343 oy alarak Süheyl Batum'u geçip üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Özbek'in başkanlığındaki yeni yönetim Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan'dan oluştu. 11 Haziran 2022'de yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Eşref Hamamcıoğlu'nun önünde 135 oy farkla yarışı kazanan Dursun Özbek üst üste ikinci kez göreve soyundu.

ERDEN TİMUR GÖNÜLLÜ OLACAK

Dursun Özbek'in yeni yönetim listesinde yer almayan eski Başkanvekili Erden Timur'un yeni dönemde gönüllü olarak destek vereceği iddia edildi. Timur, takımın başarısında pay sahibi olmuştu.