Aslan’a bir tangocu daha

TRENDYOL Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray, transferde hızlı davranıyor. Avrupa Şampiyonası

öncesinde orta sahaya önemli bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, rotasını yeniden Ada'ya çevirdi. Ara transfer döneminde de gündeme gelen Sofyan Amrabat ile görüşmeler sürerken, G.Saray'ın başka isimlerle de temasta olduğu öğrenildi. Bu futbolcuların başında gerçekleşirse ortalığı sallayacak bir 8 numara bulunuyor.

REKOR BEDELLE GELMİŞTİ

Transferde ince eleyip sık dokuyan Aslan, yeni gittiği kulüpte umduğunu bulamayan ya da teknik direktörünün gözüne giremeyen isimleri listeye ekledi. Bu oyunculardan biri de Chelsea'nin Arjantinli orta sahası Enzo Fernandez. Chelsea'nin sezon başında Portekiz kulübü Benfica'dan 121 milyon Euro'ya transfer ettiği Fernandez, yeni kulübüne alışmakta zorlandı. Zaman zaman taraftarın da tepkisini çeken 23 yaşındaki orta sahanın takımdan ayrılması gündemde. İngiliz ekibinin orta sahaya büyük transferler yapması ve Fernandez'in de kiralık listesine konması halinde Galatasaray hemen devreye girip transferi bitirmek istiyor.

ALTERNATİFLER BELİRLENDİ

Sarı-kırmızılılar, Fernandez transferinde çıkmaza girerse B Planı olarak Liverpool'da zaman zaman yedek kalan Alexis Mac Allister'ı düşünüyor. Ancak takımdan ayrılması gündeme gelen Arjantinli oyuncunun da çok fazla talibi olması transferi zora sokuyor. Cim-Bom'un listesindeki bir diğer isim de Manchester City'nin 62 miyon Euro'ya Wolverhampton'dan aldığı Matheus Nunes.

Sarı-kırmızılı ekibin, diğer isimlerde anlaşma sağlayamazsa takımda forma şansı bulamayan Brezilyalı oyuncuyu kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Nunes'in kiralanıp kiralanmayacağı ise, City teknik direktörü Pep Guardiola'nın kadro yapılanmasını tamamlamasının ardından belli olacak.

ERDEN TİMUR'DAN DUYGUSAL VEDA

Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili görevini bırakan Erden Timur, basın toplantısı yaptı. Şampiyonluktan 1,5 ay önce Başkan Özbek'e talebini ilettiğini belirten Timur, "Sosyal medyada hakkımda servis yapıldı. Organize iftiralar atıldı, ayağımı kaydırmak için. İstifa etmekten başka çarem kalmadı. Tek formülümüzün herkese sarılmak olduğunu anlattım. Hatta en çok bize laf eden insanlara sarıldık ama daha da arttı. Tutunacak dallar teker teker kırıldı. Dolayısıyla bu noktaya geldik. Bu kadar şeye sabretmiş, emek vermişiz. Bir ayağımızın tökezlemesi bekleniyor. Arkamda bu kadar taraftar, camia olmasa şimdiye kadar lime lime edilmiştim" dedi.