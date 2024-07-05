Kerem’i istediler

G.SARAY'IN ve A Milli Takım'ın başarılı yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na olan ilgi sürüyor. Son olarak İspanyol ekiplerinden Real Sociedad oyuncuyu renklerine bağlamak için hamle yaptığı öğrenildi. İspanyol AS tarafından aktarılan bilgilere göre Sociedad milli futbolcuyu transfer etmek için 13 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Haberde yer alan bilgilere göre ise Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için gelen 13 milyon Euro'luk transfer teklifini geri çevirdi. Kerem ile ilgili Rus ekibi Spartak Moskova'nın da devrede olduğu biliniyor. Rus basınından Sports 24'ün haberine göre, Moskova ekibinde yeni teknik direktör Dejan Stankovic'in Kerem'i çok beğendiği ve sisteminin önemli bir parçası olacak şekilde milli oyuncuyu takıma kazandırmayı hedeflediği aktarıldı.

NİCOLO ZANİOLO İMZAYI ATIYOR

Galatasaray, Nicolo Zaniolo için İtalya'dan Atalanta'nın yaptığı teklifi kabul etti. Atalanta, Zaniolo'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Sezon sonunda sözleşme maddeleri yerine gelirse Galatasaray bu transferden 20 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde edecek. İtalyan futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. 25 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezonu İngiliz ekibi Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti.