Aslan Jelert’i istiyor

Galatasaray'ın sağ bek arayışlarında Danimarkalı Elias Jelert'in ismi ağırlık kazandı. 21 yaşındaki oyuncunun kulübü Kopenhag, sarı-kırmızılı ekipten teklif aldıklarını doğrularken görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Danimarka ekibi, Jelert'in transferi konusunda sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı ve "Elias Jelert için G.Saray'dan teklif geldiğini doğruluyoruz. Taraflar arasında müzakereler sürüyor ve anlaşmaya varılacağına dair bir kesinlik yok. Nihai bir anlaşma yapılması durumunda, bu yönde bir şirket duyurusu yayınlanacaktır" denildi. Danimarka Milli Takımı'nda 3 kez forma giyen oyuncu geçen sezon G.Saray'ın Kopenhag ile oynadığı her iki maçta da görev almıştı. Her iki mücadelede de 90'ar dakika süre alan genç yıldız o dönemden bu yana teknik direktör Okan Buruk'un gündeminde yer alıyor.

Galatasaray'ın anlaşmaya çok yakın olduğu Jelert geçen sezon, Danimarka Süper Ligi'nde 31 karşılaşmaya çıktı. Genç oyuncu bu süreçte toplam 1699 dakika süre alırken 31 maçın 30'unda 11'de mücadele etti. Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında 6, grup aşamasında 5 maçta forma giyen Jelert son 16 Turu'nda da Manchester City'e karşı iki maçta 168 dakika forma giymişti.

MAURO ICARDİ'NİN VELAYET MUTLULUĞU

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ile boşanma süreciyle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın çocuklarının velayeti konusundaki belirsizlik sona ererken Icardi'nin avukatının takımın Avusturya kampına giderek çiftin Francesca ve Isabella adındaki iki kızının velayetinin Icardi'de kalacağını belirttiği öğrenildi. Bu kararın ardından Icardi'nin moralinin düzeldiği, antrenmanlarda daha hırslı çalıştığı gelen haberler arasında.

GALATASARAY'DA İLKAY HEYECANI

Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu öne sürülen İlkay Gündoğan ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. İspanya'da yayın yapan Sport'un haberine göre, Barcelona İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına yeşil ışık yaktı. İlgili haberde Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in, İlkay Gündoğan ile bir görüşme daha yapacağı bildirildi. Alman futbolcunun ayrılık kararının kesin olması durumunda İspanyol devi Barcelona'nın teklifleri değerlendireceği belirtildi.