Aslan’da İlkay heyecanı

BARCELONA forması giyen İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili yeni gelişmeleri İspanyol basını duyurdu. Adı Galatasaray ile anılan tecrübeli orta saha, transfer ile ilgili düşüncelerini Real Madrid ile oynadıkları ve 2-1 kazandıkları hazırlık maçından sonra milli yıldızımız Arda Güler ile paylaştı. Maç sonu bir araya gelen Arda ile İlkay ayaküstü sohbet etti. Defensa Central'in haberine göre Arda, "Galatasaray'a gidecek misin?" diye sordu. T

ecrübeli orta saha da bu soruya "Henüz karar vermedim, ne olacağını göreceğiz" diyerek yanıt verdi. Kariyerinde Borussia Dortmund ile Manchester City formalarını da giyen ve güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan gurbetçi oyuncu, en yüksek değerine 2019 yılında City forması altında 50 milyon Euro ile ulaşmıştı. 33 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

SOL BEKE MOLDE'DEN LÖVİK İDDİASI

GALATASARAY'DA Derrick Köhn'ün satışı gündeme gelirken, yönetimin de Molde'nin genç oyuncusu Mathias Lövik için girişimlere başladığı iddia edildi. 20 yaşındaki sol bek, Galatasaray'ın Instagram hesabını takibe alırken bir taraftarın "Come to Galatasaray" yorumunu da beğendi

GALATASARAY DAVİNSON SANCHEZ'İ TAKIMDA TUTACAK

KOLOMBİYA milli takımında gösterdiği performansla devlerin dikkatini çeken Davinson Sanchez ile ilgili bir gelişme yaşandı. Galatasaray, görüştüğü iki kulüple pazarlıkları durdurma kararı aldı. Okan Buruk'un, deneyimli oyuncuyu kesinlikle takımda tutmak istediği ve bunu yönetime ilettiği öğrenildi.