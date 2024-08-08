Aslan arayış içinde

GEÇTIĞIMIZ sezonun devre arasında transfer edilen Derrick Köhn için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı planlayan G.Saray, bu oyuncunun ayrılması halinde takviye yapmayı planlarken Aston Villa forması giyen Lucas Digne'nin isminin gündeme öğrenildi. Premier Lig ekibiyle görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kiralamak için tüm şartları zorlayacak. 31 yaşındaki tecrübeli sol bek, geçen sezon 46 maçta 2 gol 6 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 12 milyon euro olan Digne, 2022 yılında 30 milyon euroya Everton'dan Aston Villa'ya transfer olmuştu. İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi tecrübesi sebebiyle Sergio Reguilon'un da listede yer aldığı öne sürüldü. Bonservisi Tottenham'da bulunan 27 yaşındaki Sergio Reguilon geçtiğimiz sezon kiralık olarak oynadığı Manchester Niteledi ve Brentford formalarıyla çıktığı 28 maçta 4 asist kaydetti.

KEREM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

2024 Turkcell Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da kaptanlardan Kerem Aktürkoğlu, maçın devre arasında hakkında çıkan iddialarla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşananların gerçeğinden saptırılarak aktarıldığını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır" dedi.

YENİDEN DOMİNGUEZ

ORTA saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz medyasına göre Galatasaray, daha önce de gündeme gelen Nottingham Forest'ın yıldız oyuncusu Nicolas Dominguez için yeniden harekete geçti. Ada basınında yer alan haberde, "Galatasaray, son haftalarda Nottingham Forest'ın diğer orta saha oyuncusu Ibrahim Sangare'ye ilgili gösterdi. Ancak şimdi ilgilerini yeniden Dominguez'e çeviriyorlar" ifadeleri yer aldı.