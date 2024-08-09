‘Spartak Moskova iddiaları saçmalık’

GALATASARAY'DAKI geleceği merak edilen Kerem Aktürkoğlu ile ilgili menajerinden açıklama geldi. Spartak Moskova ile anlaştığı ileri sürülen yıldız oyuncunun durumuna ilişkin konuşan menajeri William D'Avila "Bu iddialar doğru değil saçmalık" yorumunu yaptı. Bu arada Derrick Köhn'ün Spartak Moskova yolunda olduğu iddia edilirken yerine Aston Villa'dan Lucas Digne ve Alex Moreno için girişimde bulunan sarı-kırmızılı kulüp, üç aday daha belirledi. Geçen sezonun devre arasında istenen Brest'te oynayan Bradley Locko yine gündeme geldi ancak 22 yaşındaki Fransız sol beke İngiltere'den Nottingham Forest talip oldu. Sol bek listesinde Bradley Locko dışındaki diğer isimler ise Leicester'den Victor Kristiansen ve Bodo Glimt'ten Fredrik Bjorkan yer alıyor.