Galatasaray’a Fransız stoper

DIŞ transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da gündeme şimdi de stoper transferi geldi. Sarı-kırmızılılar, A Milli Takımı'nda yıldızı olan savunmacı Abdülkerim Bardakçı'ya özellikle Suudi Arabistan'dan gelen teklifler sonrası, B planını belirledi. Aslan, Abdülkerim'in Arabistan'a gitmesi durumunda Nantes forması giyen 19 yaşındaki stoper Nathan Zeze'yi transfer edecek. Sarı-kırmızılılar, genç savunmacı için 10 milyon Euro'ya yakın bir teklif yaptı. Ayrıca Nantes'a yapılan Nathan Zeze teklifinde ciddi bir sonraki satış hakkı da bulunuyor.

GELECEĞE YATIRIM OLACAK

Yaklaşık bir ay önce İtalyan ekibi İnter, Zeze için Nantes'a 13 milyon Euro'luk bir teklif yapmış, ancak Fransız ekibi transfere sıcak bakmamıştı. Genç futbolcudan ileriki yıllarda patlama bekleyen sarı-kırmızılı kurmaylar, transferin gerçekleşmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Geçen sezon Nantes ekibinin A Takımı'na yükselen Zeze, Ligue 1'de 14 maça çıktı.

SAVUNMA HATTINA TEKLİFLER YAĞIYOR

Abdülkerim dışında Galatasaray'ın diğer stoperleri Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'a da teklifler olduğu iddia ediliyor. Sanchez ve Nelsson için özellikle İngiliz ekipleri sarı-kırmızılı yönetime yoğun baskı yaparken, teknik direktör Okan Buruk iki futbolcunun da satışına karşı çıkıyor. Kısa süre önce sağ bek için Elias Jelert'i ve Gabriel Sara'yı uzun süreli taksitlerle transfer eden Galatasaray'ın Abdülkerim'den tek seferde ciddi bir bonservis bedeli kazanmak istediği konuşuluyor.