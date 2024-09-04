Galatasaray'ın Napoli'den 1 yıllık kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen transferi tüm dünyada büyük ses getirirken, sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yaşanıyor. G.Saray taraftarları anlaşmanın ardından dün sabaha karşı İstanbul'a gelen Nijeryalı futbolcuyu karşılamak için Atatürk Havalimanı'na akın ederken 25 yaşındaki futbolcu kendisine gösterilen sevgiye karşılık vererek bir an önce sarıkırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi. "Burada olduğum için çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer var. Bir an önce sahaya çıkmak istiyorum" dedi.

G.Saray, Napoli'de yıllık 11 milyon Euro kazanan Osimhen'in maaşının tamamını ödeyecek. Başarılı oyuncu 100 milyon Euro'luk değeri ile Süper Lig tarihinin en değerli oyuncusu olurken G.Saray ise Süper Lig'in en değerli kadrosuna sahip kulüp unvanını elde etti. G.Saray'ın kadro değeri 281 milyon Euro'ya çıktı.

DÜNYA BASINI TRANSFERİ KONUŞTU

G.Saray'ın Osimhen transferi Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte o başlıklar:

- CORRIERE DELLO SPORT: Türkiye'de Osimhen çılgınlığı

- IL MATTINO: Osimhen'e İstanbul'da müthiş karşılaşma! "Bu taraftarlar için her şeyi yapacağım"

- BESOCCER: Ne Napoli, ne Chesea, ne Arabistan: Osimhen Galatasaray'a kiralık gitti

- FOOT01: Osimhen Napoli'den sıfır Euro karşılığında ayrıldı

BURUK: MOURİNHO İŞİNE BAKSIN

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun sarı-kırmızılılar hakkında söylediği sözlere karşılık verdi. Buruk, Portekizli teknik adamın "Türkiye'de sadece Galatasaray kart görmüyor. Onun dışındaki takımlar kart görüyor" sözleri ile "Ona gerekmedikçe karşılık vermeyeceğim. Herkes kendi işine baksın ve kendi takımıyla ilgilensin" yorumunda bulundu.

MOURİNHO'NUN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

BÜYÜK ses getiren Osimhen transferi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, golcü futbolcuyla ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu. Jose Mourinho, daha önce Roma'yı çalıştırdığı dönemde yaptığı bir açıklamada, Osimhen'i Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba'ya benzetmişti. Mourinho Osimhen için "Osimhen, Drogba'ya benziyor ama Didier kendini hiç yere atmazdı. Çok parası olan bir kulüpte olsaydım onu alırdım" demişti.

SIRA GELDİ FİLİP KOSTİC'E

GALATASARAY'DA sıradaki hedeflerden biri de Filip Kostic. Sarı-kırmızılıların Filip Kostic'in menajeriyle dün sabah bir görüşme gerçekleştirdiği Juventus'un Kostic'in satışına onay verdiği aktarıldı. Buna karşın 31 yaşındaki Sırp kanat oyuncusunun Juventus'tan ayrılarak Türkiye'ye transfer olmaya henüz ikna edilemediği bildirildi. Juventus'un 2 yıl önce Eintracht Frankfurt'tan 14.7 milyon euroya transfer ettiği Kostic'in takımıyla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.