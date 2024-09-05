Aslan doludizgin

GALATASARAY transferde çıldırdı. Dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'i taşıyan uçağı İstanbul'a indiren sarı-kırmızılı yönetim, bu gece yarısı 01:00'e kadar UEFA'ya Aymeric Laporte ismini bildirmek için gaza bastı. Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr'ın 45 milyon Euro'ya RB Leipzig'ten Mohammed Simakan'ı alması üzerine boşa düşen Fransız yıldızı transfer etmek isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler, tüm şartları zorlamaya başladı.

İKİ YILDIZ DAHA VAR

Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasından sonra sol kanat forveti kalmayan Galatasaray'da yeni hedef, Bayern Münih'te kadroya girmekte zorlanan Kingsley Coman. Gelen son bilgilere göre Fransız yıldız için daha önce de girişimlerde bulunan Aslan, teklifini güncelledi. 28 yaşındaki oyuncunun transferindeki pürüzlerin giderilmesi için Başkan Dursun Özbek'in de bizzat ilgilendiği öğrenildi.

G.SARAY-NAPOLİ HATTI

Cim-Bom, İtalyan devi Napoli'den bir yıldızla daha sözleşme imzalamak üzere. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre Victor Osimhen, Galatasaray'da sadece Dries Mertens ile değil bir başka eski Napoli yıldızı ile de bir araya gelebilir. İddiaya göre bu isim şu anda PSG'de forma giyen Fabian Ruiz. Calciomercato'da yer alan habere göre de Mertens ve Osimhen gibi iki eski takım arkadaşının varlığı Ruiz müzakerelerini iyi bir noktaya getirdi. Sarı-kırmızılı ekibin en az 2 transferi daha bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

SERGİO OLİVEİRA OLİMPİAKOS'TA

Galatasaray, kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların, sezon başına 2.7 milyon Euro'dan 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncuyla toplam 4 milyon Euro ödeme karşılığında anlaştığı iddia edildi. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından 32 yaşındaki oyuncunun Olimpiakos'a imza atmak üzere Yunanistan'a gitmesi bekleniyor.