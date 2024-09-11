Galatasaray sona doğru

SÜPER Lig ve Avrupa Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray, sol kanat transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılıların, Polonyalı oyuncu Nicola Zalewski transferinde İtalya'dan iyi haberler geldi. Roma'nın genç sol kanat oyuncusunun Galatasaray'a transferine onay verdiği, futbolcuyla ise görüşmelerin sürdüğü iddia edildi. İtalyan basınında Zalewski'nin Galatasaray'dan istediği sözleşmenin detaylarına da yer verildi. Haberin detayında, 22 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme talep ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılı kurmaylarla genç futbolcu arasında görüşmelerin devam ettiği, yöneticilerin cuma gününe kadar transferi noktalamaya çalıştığı belirtildi.

RAYAN CHERKİ İDDİASI

GALATASARAY transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılıların, Fransız ekibi Lyon'dan Rayan Cherki'nin transferi için harekete geçtiği iddia edildi. Lyon ekibinin takımdan ayrılması için izin verdiği 21 yaşındaki on numara PSG ve Dortmund ile anlaşma sağlamamıştı. Bu nedenle Cim-Bom'un genç orta saha için harekete geçtiği ve oyuncuyla ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cherki için temaslar tam gaz devam ediyor.

TAŞINMA HAZIRLIĞI

G.SARAY, yıllardır beklenen taşınma sürecinde sona geldi. Florya'dan Kemerburgaz'a geçiş için hazırlıklar tamamlandı, A takım ekim ayından itibaren yeni tesislerde antrenmanlara başlayacak. Kemerburgaz'da yer alan dört saha da hazır hale geldiğinde, Galatasaray A takımı Florya'dan bu yeni tesislere taşınacak. 7 Ekim'de yapılacak mali genel kurulda Başkan Özbek'in bu taşınma sürecini resmen duyurması bekleniyor. Kemerburgaz'daki yeni tesis, Florya'daki araziden iki kat daha büyük bir alanda (140 dönüm) inşa ediliyor. Modern tesis, Galatasaray'ın yeni evi olacak.