Zalewski’de mutlu son

Dış transferde son olarak Napoli'den ünlü golcü Osimhen'i kadrosuna katarak sükse yapan Galatasaray, Roma'nın sol kanadı Nicola Zalewski'nin transferde mutlu sona ulaştı. Dün Roma'da gerçekleşen transfer görüşmelerinden olumlu sonuç çıktı. Sarı-kırmızılı kurmaylar, 22 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusunun G.Saray'a transferi için kulübü Roma ile de anlaşma sağladı. Bugün özel uçakla İstanbul'a gelmesi beklenen orta sahanın imza atması bekleniyor. Oyuncuya 10 milyon Euro bonservis ödeneceği iddia edilirken Zalewski ise 4 senelik sözleşme gereği senelik 2 milyon Euro ücret kazanacak.