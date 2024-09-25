Icardi harekatı

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek 18 puanla zirveye kurulan Galatasaray yönetiminin gündemi Mauro Icardi. Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek Arjantinli yıldızın sözleşmesinin uzatılması talimatını verdi. Gelen bilgilere göre Başkan Dursun Özbek'in de talimatıyla futbolun patronu İbrahim Hatipoğlu, 31 yaşındaki Mauro Icardi'nin 2026 yılında sona erecek olan sözleşmesinin en az 2 yıl daha uzatılmasıyla ilgili olarak menajeri ile ilk görüşmeyi yaptı.

KİLİT NOKTA MENAJERİ OLACAK

Arjantinli yıldızın kendisini geçen sezon Galatasaray'a gelmeden önce Suudi Arabistan'a götürmek isteyen, sonra ABD'den takım arayan, Milano'da ve Avrupa'nın değişik ülkelerinde görüşmeler yapan menajerine her seferinde 'hayır' derken istendiği sürece Galatasaray'da kalmaktan mutlu olduğunu iletti. Icardi'nin İstanbul'da kalmak istemesi yapılan ilk ön görüşmede Hatipoğlu'nun en büyük avantajı oldu. Bundan sonraki sürecin nasıl devam edeceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek. Çünkü teklif edilecek rakam, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin menajerinin istekleri görüşmelerin yönünün netleşmesini sağlayacak.

ASLAN'DA YENİ ROTA AVRUPA

Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi ilk maçında bugün saat 22.00'de Yunan ekibi PAOK'u ağırlayacak.

SÜPER Lig'in 6'ncı Haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, yarın saat 22.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

HEDEF ZAFERLE BAŞLAMAK

Sezona Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle başlayan Galatasaray, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenerek taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Son dönemde ciddi bir form grafiği yakalayan Galatasaray, Razvan Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı PAOK'u yenerek Avrupa'ya da iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

SARI-KIRMIZILILAR 3 EKSİKLE SAHADA

GALATASARAY'DA önemli karşılaşma öncesinde üç eksik göze çarpıyor. Cezalı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ve UEFA listesinde yer almayan Roland Sallai bugün PAOK'a karşı forma giyemeyecek. Aslan'da Okan Buruk'un Fenerbahçe maçının ilk 11'inde, rotasyon sebepli değişiklikler yapabileceği ön görülüyor. Kalede Muslera'nın yerine Günay eldivenleri giyecek, sakatlığını atlatan Icardi'nin yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.