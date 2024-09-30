Galatasaray’da tarihi kayıp

TRENDYOL Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray 3-0 öne geçtiği mücadeleyi kazanamadı. Sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan sarıkırmızılıların galibiyet serisi sona ererken iki puanın yanı sıra lige 7'de 7 yaparak başlama ve kendi rekorunu kırma şansını da yitirdi. Ayrıca, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig tarihinde ikinci kez üç farkla öne geçtiği bir iç saha maçında puan kaybetti. 1983 yılında Galatasaray, Fenerbahçe ile 4-4 berabere kaldığı mücadelede de avantajını koruyamamıştı.

OKAN BURUK TEPKİ ALDI

Avrupa Ligi'nden dolayı oluşan sıkışık fikstürü gerekçe göstererek Kasımpaşa önünde rotasyona giden teknik direktör Okan Buruk ise tepki aldı. İlk on birde perşembe günü oynanacak olan Rugas maçı nedeniyle Davinson, Torreira, Mertens ve Barış Alper gibi as oyuncularını dinlendiren Buruk, puan kaybının sorumlusu olarak gösterildi.

KALECİ MUSLERA'DAN FLAŞ PAYLAŞIM GELDİ

KASIMPAŞA beraberliği Galatasaray camiasında şok etkisi yaratırken, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'dan zorlu 90 dakika sonrasında flaş bir paylaşım geldi. Uruguaylı eldiven Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşıma Türkçe olarak "Az kaldı" yazdı. Kasımpaşa maçının ardından Fernando Muslera'nın bu paylaşımı taraftarlarda büyük merak uyandırdı.