Osimhen kenara

SÜPER Lig'in 7. haftasında Galatasaray, 3 farklı öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken gol silahı Vistor Osimhen de sakatlığı nedeniyle maça devam edememişti. Nijeryalı oyuncunun sakatlığının ciddi olmadığı açıklanırken, teknik direktör Okan Buruk'un yıldız isimle ilgili planı da belli oldu. Buruk, Nijeryalı santrforu ciddi bir sakatlığının bulunmamasına rağmen riske etmek istemiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Rigas Skola ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda Osimhen'in mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmiyor.

ICARDI TEK BAŞINA

Okan Buruk, Osimhen'i Avrupa'daki Rigas Skola maçında oynatmayarak ligdeki Alanyaspor karşılaşmasına saklayacak. Aslan'ın Avrupa'daki Skola sınavına Icardi ile birlikte tek forvet olarak çıkması beklenirken skor durumuna göre MichyBatshuayi ve Victor Osimhen yedek kulübesinde hazır bekleyecek.

WİLFRİED ZAHA LYON'U KARIŞTIRDI

G.Saray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, önceki gün 2-1 kazanılan Toulouse maçına ilk kez 11'de başladı. 33 top kaybı yapan Zaha'nın performansından çok sahadaki davranışları Lyon taraftarlarını çılgına çevirdi. Sosyal medyada Zaha'ya tepki yağdı. Fransız gazatesi L'Equipe Zaha'yı 10 üzerinden 2 puanla maçın en kötüsü seçti. Lyon, Zaha'yı toksik davranışları gerekçesiyle kadro dışı bırakabilir.