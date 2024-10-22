Aslan’da sol beke üç aday

SÜPER Lig'de milli ara dönüşü Antalya galibiyeti ile moral bulan Galatasaray gözünü Avrupa Ligi'nde yarın karşı karşıya geleceği Elfsborg maçına çevirdi. Antalyaspor maçında sakatlanarak en az sahalardan bir ay uzak kalması beklenen sol bek Ismael Jakobs'un, İsveç ekibine karşı forma giyemeyecek olması teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. İstanbul'da oynanacak olan maçta teknik adam Buruk'un sol bekte Jakobs'un yerine Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Elias Jelert ihtimalleri üzerinde duruyor. Elias'ın performansı ve Barış Alper'in de sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle Berkan bir adım öne çıkıyor. Bu arada saat 17.30'da başlayacak olan maçın hakemi açıkladı. Mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug, en son Aslan'ın 2021'de Avrupa Ligi'nde Lazio'yu 1-0 yendiği maçı yönetmiş ve verdiği-vermediği kararlarla damga vurmuştu.