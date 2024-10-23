Göster pençeni

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında bugün İsveç'in Elfsborg takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 17.30'da başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak. Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Kupa 2'nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen ardından RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar bu maçta hata yapmak istemiyor. İlk 2 maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer alırken üç puanı olan Elfsborg, averajla 16. sırada bulunuyor.

MUSLERA YİNE YOK

Galatasaray'ın kalesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak. Bilindiği üzere takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, İsveç temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.

ELFSBORG LİGİNDE ZİRVEDEN UZAKTA

G.SARAY'IN bugünkü rakibi Elfsborg, 27. haftası geride kalan İsveç 1. Futbol Ligi'nde zirvenin uzağında kaldı. Geçen sezon İsveç Ligi'ni Malmö'nün ardından averajla ikinci sırada bitiren Elfsborg, bu sezon ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Sarı-siyahlı takım, liderin 17 puan gerisine 7. sırada bulunuyor.

OKAN BURUK: OSİMHEN BANA SARILACAK SANDIM

Elfsborg ile bugün oynanancak maç öncesinde Okan Buruk ile Günay Güvenç açıklamalarda bulundu. Günay Güvenç'in Osimhen'in Antalyaspor maçında attığı golden sonra kendisini koşmasıyla ilgili anlattıkları herkesi güldürdü. Güvenç, "Maça girdi, güzel bir gol attı. Sonra bize doğru koşarken ben hocamıza sarılacak sandım" derken Okan Buruk bu sırada araya girerek, "Ben de öyle sandım. Doğum günüm ya bana sarılacak sandım." demesi basın toplantısının yapıldığı salonda herkesi güldürdü.

"BANA ATATÜRK'Ü VE MARŞIMIZI SORDU"

G.Saray'da Muslera'nın cezası sebebiyle bugün kaleyi koruyacak olan Günay Güvenç, Osimhen'in her şeyi merak ettiğini kaydederek, "Yedek kulübesinde yan yana oturuyorduk. Osimhen ile çok konuşuyoruz, sorular soruyor. Bana Atatürk'ü sordu. İstiklal Marşı'nı bana sordu. Avrupa'da böyle bir şey yok. Taraftarların tezahüratlarını sordu. Çok açık biri. Buraya sadece zaman geçirmek için değil benimsemiş bir şekilde geldi. Bunu takıma hissettiriyor" dedi.