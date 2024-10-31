Galatasaray’da Okan zirvede

Süper Lig'de son iki sezona damga vuran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk da performansıyla dikkat çekti. Sezona müthiş başlayan Aslan, Beşiktaş'ı da yenerek puanını 28'e çıkarırken zirvede tek başına kaldı. 51 yaşındaki teknik adam Okan Buruk, sportif başarılarının yanı sıra istikrarın da sembolü oldu. Bodrum FK'da teknik direktör İsmet Taşdemir'in takımdan ayrılmasının ardından profesyonel liglerde en uzun süre görev yapanlar listesinin zirvesine Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk oturdu. Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Okan Buruk, 2 yıl 3 ay 29 gün ile profesyonel liglerde hali hazırda en uzun süredir görevine devam eden teknik direktör olmayı başardı.

ADETA DERBİ CANAVARI OLDU

Teknik direktör Okan Buruk, ayrıca Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı 10 maçın 7'sini kazanarak önemli bir başarı daha elde etti. Buruk'un öğrencileri diğer 3 maçta iki rakibine 1'er kez yenilirken, Fenerbahçe ile de 1 kez berabere kaldı. Bu sezona da damga vuran Buruk'un öğrencileri Avrupa'nın 5 büyük liginde City, Juventus, Bayern Münih, Leipzig ve PSG ile yenilgisiz tek takım oldu. Sarıkırmızılılar, 10 maçın 9'unu kazanarak tek beraberlikle büyük bir sükse yaptı.

HEDEF 25. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray'da geride bıraktığı iki sezonda iki şampiyonluk elde eden 51 yaşındaki teknik adam, sarı-kırmızılılarla tam 111 maça çıktı. 84 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 yenilgi gören Buruk, 264 puanı hanesine yazdırdı. Buruk, bu sezon da ligde maratonu en önde bitirip 25. şampiyonluğu elde ederek kulüp tarihine geçmek istiyor

ZİYECH İÇİN MLS İDDİASI

Galatasaray ile yolları ayırması beklenen Hakim Ziyech'in yeni adresiyle ilgili Fransız basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Bladi'de yer alan habere göre Ziyech'in yeni rotası MLS olabilir. Haberde 31 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde ABD'ye yelken açabileceği öne sürüldü. Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı. Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 256 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.