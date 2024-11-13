Aslan’ın Arias ısrarı

GALATASARAY, ligde liderliğini açık ara sürdürürken, takımı güçlendirmek için de temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılıların kanatlarını güçlendirmek için arayışlarını sürdürürken, sezon başında talip olduğu ancak Brezilya ekibi Fluminense ile anlaşamadığı için kadrosuna katamadığı John Arias için tekrar harekete geçtiği belirtildi. Kurmayların, Davinson Sanchez'in Kolombiya Milli Takımı'nda birlikte oynadığı John Arias için 12 milyon Euro'luk teklif yapıldığı da ileri sürüldü.

CRUZEIRO DA ARIAS'I İSTİYOR

BREZİLYA'NIN Cruzeiro takımının da transferi için devreye girdiği 27 yaşındaki John Arias, 2021'den bu yana Fluminense'de oynuyor. Kanatlarda ve santrforda oynayabilen Arias, 56 maçta 16 gol atarken Kolombiya Milli Takımı'nda da Davinson Sanchez ile birlikte forma giyiyor.

GALATASARAY'IN GÖZÜ REKORDA

SON 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'la yeni rekorlara hazırlanıyor. Bu sezona da fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar, 11 maçta 31 puan toplandı. Galatasaray milli ara dönüşü deplasmanda Bodrum FK'yı yenmesi halinde, Süper Lig tarihindeki en iyi başlangıcını yapmış olacak.