Galatasaray’ın Dybala sevdası

TRENDYOL Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirmek için transferde önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Paulo Dybala için harekete geçti. İtalyan basınına göre, Galatasaray, Arjantinli yıldız için 10 milyon Euro'yu gözden çıkardı ve ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

31 yaşındaki Paulo Dybala, Roma ile yeni sözleşme konusunda anlaşmazlık yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgisini çektiği Dybala için Galatasaray'ın devreye girmesi, Süper Lig'in transfer yarışında yeni bir dönüm noktasına işaret ediyor. Dybala, Roma formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkarken, 2 gol kaydetti ve toplamda 625 dakika süre aldı. 11 yıldır İtalya'da görev yapan yıldız isiminde Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

ICARDİ İÇİN FLAŞ İDDİA

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında oldukça çarpıcı bir gelişme yaşandı. Arjantin basınının haberine göre; Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası yıldız isim hakkında 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlatıldığı öne sürüldü. Haberde, ikili arasında ciddi bir tartışma yaşandığı belirtildi. Icardi'nin bugün Buenos Aires'teki 106 numaralı hukuk mahkemesine çıkması gerektiği iddia edildi. Bu arada Galatasaray, bu gelişmeler sonrası internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada Icardi hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.