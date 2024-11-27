Sağa Calabria

Galatasaray'ın devre arası transfer dönemindeki önceliği sağ beke takviye olacak. Teknik direktör Okan Buruk bu bölge için eski futbolcusu Sacha Boey'u düşünse de sarı-kırmızılıların Milan'da istediği süreleri bulamayan Davide Calabria'yı da gündemine aldığı öğrenildi. Hem sağ bek hem de sol bek oynayabilen İtalyan sağ bekin Milan'la olan mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Calabria, sadece 6 maçta görev yaparken sahada 228 dakika kalabildi. 27 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini de uzatmadı. Galatasaray cephesi hem deneyimli İtalyan sağ bek hem de Milan'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Aslan'ın Mauro Icardi'nin sakatlığı sebebiyle bir de hücuma takviye yapması beklenirken Aralık ayı içerisinde görüşmelerin hız kazanacağı gelen haberler arasında.

ALKMAAR MÜCADELESİ RUMEN FESNİC'İN

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacağı 5. hafta maçını Romanya'dan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre, AZ Stadı'nda 20.45'te başlayacak müsabakada Fesnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak. Szabolcs Kovacs'ın 4. hakem olacağı maçta Catalin Popa VAR ve Sebastian Coltes AVAR olarak görev yapacak.