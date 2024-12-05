Galatasaray’a çifte müjde

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışında en iddialı ekiplerin başında gelen Galatasaray'a ara transfer dönemi için iki müjde geldi. Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen ve Liverpool'dan renklerine bağlamak istediği iddia edilen Mohammed Salah için önünün açıldığı ifade edildi. İtalyanlar, Osimhen'in transferi için Manchester United'ın aradan çekildiğini yazarken, Nijeryalı oyuncunun kulübü Napoli'de de oynamayacağını yazdı.

PSG'DEN İYİ HABER

Fransız L'Equipe geçtiğimiz günlerde G.Saray'ın gündemindeki Salah için Paris Saint Germain'in harekete geçtiğini yazmıştı. Mısırlı yıldız ile ilgili konuşan PSG Başkanı Al-Khelaifi, Liverpool ile sözleşmesi bitecek Salah ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberler için "Doğru değil" ifadelerini kullanırken, "Salah, harika bir oyuncu ama dürüst olmak gerekirse onu hiç düşünmedik" şeklinde konuştu.