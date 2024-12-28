Galatasaray’dan Mikautadze pazarlığı

GALATASARAY, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği isimlerden Georges Mikautadze için yeni bir teklif hazırlığında. Lyon, sarıkırmızılı kulübün ilk teklifini reddederken Galatasaray 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmakta ısrarcı. Basında yer alan iddialara göre Galatasaray'ın 16 milyon Euro'luk teklifini 18.5 milyon Euro olarak güncelleyeceği belirtildi. Transfer bu rakama gerçekleşirse Galatasaray, Gabriel Sara'nın bonservis rekorunu kırmış olacak.

Sarı-kırmızılılar Sara'yı bu sezon başında Norwich City'den 18 milyon Euro'ya transfer etmişti. Haberde, Lyon'un Mikautadze için beklentisinin 23 milyon euro olduğu, Galatasaray'ın anlaşmaya sonraki satıştan pay ekleyerek transferi bitirmek istediği ifade edildi. Bu sezon Lyon formasıyla 21 maçta sahaya çıkan Georges Mikautadze yedi gol ve bir asist kaydetti.

ZANİOLO MÜJDESİ

GALATASARAY'IN sezon başında 6.4 milyon Euro kiralama ücretiyle Atalanta'ya yolladığı Nicolo Zaniolo'dan müjdeli haber geldi. Serie A ekibi oyuncunun bonservisini almak için kolları sıvadı. G.Saray'la yapılan sözleşmede şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu var. Ancak kulüp şartlar gerçekleşmese de 15.5 milyon euroyu Zaniolo için ödemeyi düşünüyor

BARIŞ ALPER'DEN İTALYA HAZIRLIĞI

AVRUPA kulüplerinin radarındaki Barış Alper Yılmaz, İngilizlerden sonra İtalyanlar'ı da peşine taktı. Bu ilginin farkında olan Barış Alper, İtalyanca dersi almaya başladı. Yıldız isim, yabancı dil öğrenerek kendisine yatırım yapıyor.