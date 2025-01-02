Galatasaray’da Skriniar bitti bitiyor

Galatasaray yılın ilk transfer bombasını patlatmak için geri sayıma geçti. Sarıkırmızılılar bir süredir transfer gündeminde yer alan PSG'nin stoperi Milan Skriniar ile son aşamaya gelirken imzaların yakında atılması bekleniyor. Danimarkalı stoper Victor Nelsson'un takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle girişimlerini hızlandıran G.Saray yönetimi başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için gaza basarken İtalyan medyasından da gelişmeyi doğrulayan iddialar geldi.

YILDIZLAR DEVREDE

Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Mauro Icardi ve Lucas Torreira'nın da Milan Skriniar'ın transferinde devreye girdiği ve oyuncuyu ikna ettiği iddia ettiği öne sürülürken Slovak oyuncunun Göztepe ile oynanacak lig karşılaşması sonrası Türkiye'ye gelmesi sürpriz sayılmayacak. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Fransız takımıyla 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Milan Skriniar bu sezon 5 maça çıktı ve 381 dakika süre aldı.

HÜCUM İÇİN YENİ ADAY RASPADORİ

G.SARAY, hücuma takviye konusunda yeni bir hamleye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların forvet ve forvet arkası oynayabilen Napoli'nin 24 yaşındaki yıldızı Giacomo Raspadori'nin peşinde olduğu ileri sürüldü. Başarılı oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde sona erecek. En yüksek piyasa değerine 2022 yılında 35 milyon euro ile ulaşan oyuncu İtalya milli takımıyla 36 karşılaşmada süre alırken 7 gollük katkı verdi. Serie A'da toplam 147 karşılaşmada görev yapan Giacomo Raspadori, 26 gol ve 14 asistlik katkı yaptı.

ZAHA'NIN ADRESİ CHARLOTTE FC OLDU

2024-25 sezonun başlangıcında Olympique Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha için sürpriz gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun MLS'e transfer olacağı iddia edildi. Galatasaray'da istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen 32 yaşındaki Fildişili Sahili vatandaşı olan futbolcu bilindiği üzere, sezon başlangıcında Fransız temsilcisi Lyon'a kiralanmıştı. MLS ekiplerinden Charlotte FC, yıldız oyuncuya talip oldu ve Zaha'yı Galatasaray'dan transfer etmek için çalışmalara başladı. Galatasaray'ın kiralık dönüşüne onay vermediği Zaha, Lyon formasıyla çıktığı 6 karşılaşmada 1 asistlik performansla oynadıve burada da beklenen performansı sergileyemedi.

ASLAN'IN KEREM ISRARI

GALATASARAY'IN Ege ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün genç yıldız adayı Kerem Arık'ı da yakında duyurması bekleniyor. Manisa FK altyapısında yetişerek U18 Milli Takım'da da forma giyen 17 yaşındaki İzmirli futbolcunun ikinci dönemde sarı-kırmızılı formayı giyeceği gelen haberler arasında. Kerem, bu sezon 1'inci Lig'de 3 maçta görev yaptı. Geçen sezon mart ayında profesyonel yapılan Kerem Arık'ın Manisa temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.