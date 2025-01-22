Aslan kaçamadı

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'i hedefleyen Galatasaray, 7. haftada evinde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalarak büyük bir fırsat tepti. 5. dakikada Mertens'in kullandığı kornerde Sanchez altı pas önünde yükselerek kafayla topu filelere gönderdi: 1-0. 21. dakikada savunmadan ileri çıkan Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 30 metreden şutunda Tymchyk'e de çarpan top kaleci Neshcheret'in solundan ağlarla buluştu: 2-0. 31'de Barış Alper'in ortasında Osimhen'in altı pas önünden topukla yaptığı vuruşu savunmaya çarptı. 44'te Buyalskyi'nin pasında savunma arkasına sarkan Vanat'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

KIRMIZI İPTAL, PENALTI VAR

İkinci yarının 51. dakikasında sağ taraftan yapılan ortada rakibinin müdahalesiyle yerde kalan Barış Alper düşerken topa elle dokununca ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem, Barış'ın kartını iptal ederek penaltıyı verdi. 53'te Osimhen penaltı vuruşunu gole çevirdi: 3-1. 68'de Pikhalyonok'un kullandığı kornerde arka direkte Yarmolenko'nun vuruşu ağlara gitti: 3-2. 80. dakikada Dinamo Kiev beraberliği yakaladı. Buyalskyi'nin sağ kanattan yaptığı ortada Yarmolenko'nun altı pasın önünden yaptığı kafa vuruşunda top köşeden filelerle buluştu: 3-3. 90+3'te Yusuf Demir'in ortasında Osimhen'in kafayla vuruşunu kaleci Neshcheret kurtardı ve maç 3-3 sona erdi.

ÖZBEK'E 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

GALATASARAY taraftarları, ameliyat edilen başkan Dursun Özbek için geçmiş olsun mesajı verdi. Sarı-kırmızılı taraftalar, bağırsak ameliyatı geçiren Özbek için kale arkasında, "Geçmiş olsun Dursun başkan" yazılı pankarta yer verdi.

MUSLERA'YA PROTESTO VARDI

KARŞILAŞMANIN bitiş düdüğüyle birlikte büyük hayal kırıklığı yaşanırken, taraftarlar rakibin kaleyi bulan 3 şutunda da topu ağlarda gören Fernando Muslera'ya tepki gösterdi. Son dakikalarda da ıslıklanan tecrübeli kaleci, soyunma odasına doğru giderken teknik direktör Okan Buruk'un elini sıkmadan önce elleriyle 'Bitti' işareti yaptı.

TARAFTARLARDAN UEFA VE 5. YILDIZ HEDEFİ

GALATASARAY taraftarları, sezon sonunda Avrupa'da başarı ve Süper Lig'de 25. şampiyonluk hedefini belirten pankartlara yer verdi. Taraftarlar, kale arkasında "Avrupa'da tarih yazalım, ilk ve tek 5. yıldızı hep beraber takalım" yazılı pankart açtı. Çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar da UEFA kupasına vurgu yapan atkılarla maça geldi.