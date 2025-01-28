Galataray hareketli

SÜPER Lig ve Avrupa Ligi'nde mutlak başarı hedefleyen Galatasaray savunma transferinde oldukça hareketli. PSG'den Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, gözünü FC Barcelona'nın aylardır sakatlığı yüzünden forma giyemeyen stoperi Andreas Christensen'e dikti. 28 yaşındaki Danimarkalı stoperin sağlık raporları talep edildi. 2024'ün Ağustos ayında aşil tendonu koptuktan sonra ilk kez geçen hafta tam kapasiteye ulaşan Andreas Christensen'in sakatlığının oynamasına engel bir durum oluşturmadığına kanaat getirilirse teklif yapılması kararı alındı. Galatasaray yönetiminden stoper transferinde sürpriz bir hamle daha geldi.

GERİ DÖN ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılılar, geçen yaz transfer dömeminde Belçika ekibi Westerlo'ya gönderdiği alt yapıdan yetişme Emin Bayram'ı geri çağırdı. Belçika takımıyla da genç oyuncunun 6 aylığına kiralık olarak dönmesi için ilk görüşme yapıldı. Okan Buruk'un Emin Bayram'ı ısrarla isteme nedeni UEFA listesine +1 olarak yazılabilmesi.

DYBALA ELDEN KAÇTI

GALATASARAY uzun süredir peşinde olduğu Paulo Dybala ile ilgili olumsuz bir haber aldı. Sarı-kırmızılıların, transferi için yoğun çaba harcadığı 31 yaşındaki Arjantinli yıldız, kulübü Roma ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Bu gelişme sonrası Aslan'ın Dybala hayali suya düşerken yönetim alternatif isimlere yönelmek zorunda kaldı. Roma Teknik Direktörü Florent Ghisolfi, konuyla ilgili, "Resmi olarak uzatma süresinin başladığını söyleyebiliriz. Çok mutluyuz, çünkü kendisi kulübümüz ve taraftarlarımız için önemli bir isim" açıklaması yaptı