Aslan’da çare Emin

SÜPER Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda yenerek yoluna devam eden Galatasaray'da gözler stoper transferinde. Okan Buruk'un listesinde yer alan isimlerle görüşmeler tam gaz devam ediyor ancak henüz sonuç alınabilmiş değil. Savunma hattına bir türlü gereken hamlenin gelmemesi üzerine ibre yeniden bir süre önce de gündeme gelen Emin Bayram'a döndü. Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve sezon başında geçen yıl kiralık olarak forma giydiği Westerlo'ya 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan 21 yaşındaki oyuncu ile temaslar yeniden başladı. Hem kulübü, hem de genç futbolcu transfer teklifine yeşil ışık yaktı.

MARİO LEMİNA İMZALAYACAK

Galatasaray, orta sahaya da eski oyuncusu Mario Lemina'yı transfer etti. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da forma giyen Gabonlu futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladı. Bonservis için 3 milyon Euro ödeyecek olan Galatasaray, 31 yaşındaki Lemina ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Lemina önceki akşam imza için İstanbul'a geldi.