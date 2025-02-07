Aslan çok rahat

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Boluspor'u farklı mağlup etti: 1-4. 12. dakikada Vusal İskardarli ev sahibi 1-0 öne geçirdi. 21. dakikada Yusuf Demir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alvaro Morata topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-1.44'te ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Eyüp Aydın, bekletmeden sol ayağıyla yaptığı sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

73. dakikada Yusuf Demir ceza sahası içerisinde topla buluştu ve sert bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı. Bu golden iki dakika sonra Yusuf'un pasında Ahmed Kutucu, ceza yayının solunda topu kontrol etti ve sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak topu filelerle buluşturdu. Maç 4-1 G.Saray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

EREN DE ÇOK YAKIN

TRANSFERE hız veren Galatasaray, Trabzonspor'dan Eren Elmalı için bir kez daha harekete geçti. Galatasaray'ın transferi gerçekleştirme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtilirken, Eren Elmalı'nın da sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı aktarıldı.

GALATASARAY'DA CUESTA TAMAM

AHMED Kutucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina'ya imza attıran Galatasaray Carlos Cuesta'yı da İstanbul'a getirdi. Genk forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Galatasaray'ın bu transfer için Belçika ekibi Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Carlos Cuesta'nın transferi, savunma hattını güçlendirmek adına attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. Kolombiyalı stoperin kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.