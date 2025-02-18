Aslan kükredi

SÜPER Lig'de lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin kazandığı haftada kritik derbi öncesi Rizespor'u deplasmanda yenerek puan farkını korudu: 1-2. 33. dakikada Hojer'in sağ kanattan ortasında Sara, topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Akintola'nın vuruşunda meşun yuvarlak, Abdülkerim Bardakçı'dan kornere gitti. 39'da orta alanda Torreira'dan topu kapan Abdülkadir Ömür, boş durumdaki Sowe'yi gördü. Bu oyuncunun ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinden oyun alanına döndü.

GOLLERİ İKİNCİ YARI GELDİ

41'de hızlı gelişen Çaykur Rizespor kontra atağında Sowe, ceza sahasının sağında Akintola'ya topu aktardı. Akintola'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 47'de sağ kanattan Frankowski'nin ortasında Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0. 53'te sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Abdülkadir Ömür'ün pasında topla çizgiye kadar inen Akintola'nın ceza sahasının içerisine gönderdiği pasında Ali Sowe meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 87'de kanattan kullanılan köşe vuruşunda Lemina kafayla indirdi. Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. Maç 2-1 sona erdi.

FRANKOWSKİ İLK 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'da devre arasında takıma katılan Przemyslaw Frankowski müsabakaya ilk 11'de başladı. Yine yeni transferlerden Cuesta Alkmaar maçında olduğu gibi 11'de kendisine yer buldu. Sarıkırmızılılarda son dakika transferlerinden olan Eren Elmalı ve Mario Lemina ise Rize karşılaşmasına yedek kulübesinde başlarken, iki isim de ikinci yarıda sarıkırmızılı formayla süre aldı.

OKAN BURUK'TAN BEŞ DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY'DA teknik direktör Okan Buruk, son oynanan AZ Alkmaar müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam Okan Buruk, AZ Alkmaar maçında ilk 11'de görevlendirdiği Alvaro Morata'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Buruk, Kaan, Jelert, Berkan ve Sallai'yi ise yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Sanchez, Torreira ve Osimhen'in yanı sıra isimleri Frankowski ve Ahmed Kutucu'ya, Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev verdi.