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Galatasaray’da flaş iddia

Futbolcuların bu sezon sadece bir maç primi aldığı öğrenildi

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Galatasaray’da flaş iddia
TÜM kulvarlarda düşüşe geçen ve son 4 maçında galibiyet alamayan Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ligde geçen hafta Kasımpaşa ile berabere kalarak, takipçisi F.Bahçe ile arasındaki puan farkının 4'e inmesine engel olamayan Aslan'da prim krizinin patlak verdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılılar, futbol ve skor olarak son haftalarda yoğun eleştiri alırken düşüşün temelinde prim krizinin yattığı iddia edildi. İddalara göre Galatasaray yönetimi takıma sezon başından bu yana sadece son kazanılan Çaykur Rize maçının primlerini verdi. Bunun da futbolcular arasında huzursuzluğa neden olduğu ve düşüşte etken olduğu ifade edildi. Hatta oyuncuların rakipleri Fenerbahçe'de ise primlerin kazanılan her maç sonunda yattığını öğrendiği ve bu nedenle mutsuz oldukları ifade edildi.
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