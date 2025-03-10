Aslan geri döndü

Süper Lig'de iki haftadır kazanamayan lider Galatasaray, deplasmanda geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u mağlup ederek kendine geldi: 1-2. 7. dakikada Barış Alper'in ortasında Osimhen topu indirdi, Frankowski'nin sert vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı çıkardı. 10'da Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Cordova'nın kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı. 23'te Hadergjonaj'in pasında ceza sahası içinde Vilhena'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 39'da Frankowski'nin kısa kalan pasını iyi değerlendiren Yusuf'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

CİM-BOM GEÇ AÇILDI

47'de Hadergjonaj'ın ortasında arka direkte Yusuf vuruşunu yaptı, top kaleci Muslera'da kaldı. 51'de Barış Alper ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Ertuğrul'un çeldiği topu Aliti kendin kalesine gönderdi: 1-1. 62'de Barış Alper'in sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Osimhen meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı: 1-2. 67'de defansın arkasına atılan topla buluşan Osimhen sert vurdu, kaleci Ertuğrul gol izni vermedi. 85'te Sara'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen'in şutu üstten auta çıktı. Maç 2-1 sona erdi.

SALLAİ YERİNE MORATA OYNADI

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda bir değişiklik yaptı. Gain Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Sallai yer almadı. Sallai'nin yerine sakatlıktan dönen Morata ilk 11'de oynadı.

GÜNAY KIZARDI

Müsabakanın ilk yarısının bitiş düdüğü sonrası Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, orta sahada maçın hakemi Yasin Kol'un yanına gitti. Fernando Muslera uzun süre Yasin Kol'a itirazlarda bulundu. Okan Buruk ve yardımcıları, Günay Güvenç'le birlikte ilk yarının sonunda tünel girişinde bekledi. Okan Buruk, Yasin Kol ve yardımcılarının geçtiği sırada tepkisini dile getirdi. Bu sırada Günay Güvenç de hakeme yönelik itirazlarda bulundu. Hakem yoğun itirazı sebebiyle tecrübeli eldivene kırmızı kart gösterdi.