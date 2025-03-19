  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galatasaray Osimhen hayal değil

Osimhen hayal değil

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Nijeryalı ismin kararını Nisan’da vereceğini belirterek “Bonservis konusu gözümüzde büyütmeyelim” dedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Osimhen hayal değil

GALATASARAY'DA bu sezon 30 maçta süre bulan Osimhen ve tüm kulvarlarda toplam 26 gol atıp 5 asist yaparak taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen ile ilgili temaslar tam gaz sürüyor. Sarı-kırmızılı ekibin futbolcunun kulübü Napoli'den bonservisini almaya çalıştığı bilinirken Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'dan bir açıklama geldi. Osimhen'in geleceğiyle ilgili önümüzdeki ay karar vereceğini aktaran Kavukcu, futbolcunun sbonservisinin hayal olmadığını belirtti.

Kavukcu "Osimhen'in gelmesi bir hayaldi. Geldi ve bizde oynuyor. Ocak ayında gideceği söylendi ama kaldı. Galatasaray'ı çok seviyor. Şu anda rakiplerimizin tek hayali. Biz masadayken rakiplerimiz de onu almak için çok uğraştı. İbrahim ağabey (İbrahim Hatipoğlu) ile onu getirmeyi başardık. Osimhen nisan ayında bize kararını bildirecek. Şu anda dünyanın 5 büyük takımı da Osimhen ile ilgileniyor. Şampiyonluğa giderken Victor ile henüz kendisiyle bir şey konuşmadık. Victor'un bonservisini almamız hayal değil. Bunu bence gözümüzde büyütmeyelim. Daha bize çok Victor'lar gelir. Yeter ki birlikte olalım" şeklinde konuştu.

MORATA TÜRKÇE DERSİ ALIYOR

Kısa süre içinde Türkiye'ye alışan G.Saray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata, Türkçe dersleri almaya başladı. 32 yaşındaki forvetin, ilk olarak selamlaşma ve hal hatır sormak için kullanılan kalıpları öğrendiği belirtildi. G.Saray'ın Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı 1.89 boyundaki futbolcunun ailesinin de İstanbul'da çok mutlu olduğu öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA