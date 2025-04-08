Zirvede dev yarış

TRENDYOL Süper Lig'de son haftalar yaklaşırken, şampiyonluk yarışı git gide kızışıyor. 32. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 4-1'lik net bir skorla mağlup etti. Sarılacivertliler, lider Galatasaray'ın haftayı bay geçmesi sebebiyle aradaki puan farkını da üçe indirmeyi başardı. Ligin bitmesine sekiz hafta kala Galatasaray'ın 71 puanı bulunurken, Fenerbahçe'nin ise 68 puanı bulunuyor. Rakibinin 3 puan önünde yer alan ve ikili averajda üstün olan lider Galatasaray'ın bir mağlubiyet hakkı daha bulunuyor. Yani sarı-lacivertliler için puan farkı üç değil dört oldu.

4 MAÇ IÇERIDE 4 MAÇ DIŞARIDA

GALATASARAY, kalan sekiz haftada sırasıyla Samsunspor (D), Bodrumspor, Eyüpspor (D), Sivasspor, Trabzonspor (D), Kayserispor, Göztepe (D) ve Başakşehir ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise Sivasspor (D), Kayserispor, Gaziantep FK (D), Beşiktaş, Başakşehir (D), Eyüpspor, Hatayspor (D), Konyaspor ile oynayacak. Galatasaray'ın bu süreçte Türkiye Kupası hedefi de devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Bodrumspor maçının ardından Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile karşılaşacak. Cim-Bom finale kalması durumunda bir maç daha oynayacak. Sarı-lacivertliler kalan haftalarda şampiyonluk hasretini bitirmeye çalışırken, sarı-kırmızılılar ise beşinci yıldız ve çifte kupa için mücadele edecek.

JOSE MOURİNHO'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

TRABZONSPOR'U 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Mourinho, takımının performansından memnun olduğunu belirtti. Tecrübeli teknik adam, "İyi bir maç ve mücadele oldu. İlk yarı dengeli bir oyundu. Çok net olan penaltımızda VAR hakeminin neden orta hakemi kenara çağırmadığını anlamıyorum. Bodrum ve Galatasaray maçlarında orta hakem VAR'a gitmişti. O pozisyondan 1 dakika sonra rakibimiz gol attı. İkinci yarıya daha farklı çıkmak zorunda kaldık. Takımımın performansından memnunum" ifadelerini kullandı.

BURUK'A GÖNDERME YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile yaşadıkları hakkında da konuşan Portekizli teknik adam, "Bazen 1 görüntü bin kelimeden çok daha iyidir. Size yaşanan olayları anlatırsam benim perspektifimden anlatmış olurum. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür" dedi.