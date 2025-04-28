Aslan kükredi

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda Eyüpspor'u farklı mağlup etti: 1-5. 2. dakikada Yunus Akgün pasında Osimhen'in vuruşu direğe çarpıp oyun alanı dışına gitti. 29'da sağ taraftan Sara'nın kullandığı kornerde altıpas gerisinde Osimhen'in kafa vuruşunda arka direğe açılan topa Sallai yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 51'de Yunus'un plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

56'da Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Torreira, kafalardan seken topla arka direkte buluştu. Uruguaylı oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'in bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 0-2. 71'de Morata'nın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Osimhen, fileleri havalandırdı: 0-3. 79'da Caner Erkin'n sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Claro, penaltı noktası civarından kafayla ağları sarstı: 1-3. 87'de Lemina'nın soldan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4. 89'da Kaan Ayhan'ın sağdan ortasında altıpas önünden Morata, kafayla skoru belirledi: 1-5.

REKORUNU EGALE ETTİ

SARI-KIRMIZILILARIN 3. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de gol sayısını 22'ye çıkardı ve gol krallığında yarışında liderliğini sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan Osimhen, bu sezonki gol sayısını 31'e çıkardı ve en golcü sezonunu egale etti. Nijeryalı futbolcu, en golcü sezonunu, 2022-2023 sezonunda Napoli'de oynarken 31 golle yaşamıştı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

GALATASARAY taraftarı, deplasmanda mücadele eden takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Eyüpspor Kulübü, Galatasaray taraftarı için stadın yüzde 30'unu açtı. 2 bin 100 sarı-kırmızılı taraftar, biletlerin tamamını alarak tribündeki yerini aldı. Maç öncesi ve sırasında takımlarına tezahüratlarla destek veren taraftarlar, açtıkları pankartla Süper Lig'deki 25. şampiyonluğa inandıklarını vurguladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski kaptanlarından Arda Turan'a sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, maç öncesinde Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmazları arasına giren Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Yedek kulübesinden çıkıp taraftarın olduğu bölüme giden Arda Turan sevgi gösterisine selamla karşılık verdi.

BURUK, 300. MAÇINA ÇIKTI

OKAN Buruk, teknik direktörlük kariyerindeki 300. kez Süper Lig müsabakasında görev yaptı. Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Elazığspor'un başına geçerek başlayan Buruk, sonrasında Süper Lig'de Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştırdı. Okan Buruk, 6 farklı takımla mücadele ettiği Süper Lig'de 299 müsabakada 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi gördü. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile 1, Galatasaray ile 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.