Galatasaray’da Davinson trafiği

G.SARAY'DA taraftarların büyük sevgisini kazanan Davinson Sanchez'in geleceği ile ilgili her yeni gün farklı iddialar ortaya atılıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncunun olası ayrılığı halinde talep edeceği bonservis bedelini netleştirdiği öğrenildi. İddiaya göre Galatasaray, 29 yaşındaki savunmacı için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. 2023 yazında Tottenham'dan 9,5 milyon Euro'ya kadroya katılan Sanchez için birçok takım devrede. Premier Lig ekiplerinden Everton ve Serie A'dan Fiorentina'nın deneyimli savunmacıyı yakından takip ettiği bilinirken 2 sezon daha mukavelesi bulunan oyuncunun geleceği merakla bekleniyor. Sanchez, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 3,2 milyon Euro garanti ücret kazanıyor. Yönetim, oyuncuyu kadroda tutmak istese de gelen tekliflerin cazip bulunması halinde satışa sıcak bakılabileceği belirtiliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta forma giyen Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asistlik katkısıyla sadece savunmada değil hücumda da fark yarattı.

ZANİOLO SÜRPRİZİ

G.SARAY'IN 2022-23 sezonu devre arasında renklerine bağladığı sonrasında A.Villa, Atalanta ve Fiorentia'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun sarı-kırmızılı ekibe dönüş yolunda olduğu ileri sürüldü. Bu sezon 33 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu toplamda 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

KALE İÇİN LİSTE BAŞI LUCAS CHEVALİER

GALATASARAY'DA Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken kale konusundaki 1 numaralı tercihin Lille file bekçisi Lucas Chevalier olduğu öğrenildi. Lille'in 25 milyon Euro'nun üzerindeki rakamları kabul edeceği kaydedildi.