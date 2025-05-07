Galatasaray’dan Brazao hamlesi

URGUAYLI file bekçisi Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, kaleci arayışlarında listenin üst sıralarına yazdığı Santos forması giyen 24 yaşındaki kaleci Gabriel Brazao için temaslara başladı. Sarı-kırmızılıların, Santos'a 6 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunmayı planladığı öğrenilirken transferin önünde bir pürüz olduğu konuşuluyor. Brazao'nun olası satışından elde edilecek gelirin yüzde 40'lık kısmının eski kulübü Inter'e gidecek olması sebebiyle Santos'un bu teklife temkinli yaklaştığı öne sürüldü. Şubat 2024'te Inter'den bonservis bedeli ödenmeden Santos'a katılan Brazao, Brezilya temsilcisiyle çıktığı 52 karşılaşmanın 18'inde kalesini gole kapattı. Genç eldiven bu süreçte toplam 55 gol yedi. 1.92 boyundaki kalecinin Santos'la halen 3.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Bu arada Galatasaray'da 7. lig şampiyonluğunun eşiğinde olan Fernando Muslera'nın 14 yıl sonunda sarı kırmızılı camiaya veda etmeye hazırlandığı ve İstanbul'daki eşyalarını ülkesine yolladığı iddia edildi. Uruguaylı kalecinin, Galatasaray'dan 7. Süper Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası zaferiyle ayrılmak istediği kaydedildi.

BONSERVİSSİZ TRANSFER OLDU

Brazao, Şubat 2024'te Inter'den Santos'a bonservissiz olarak transfer olmuştu. Daha önceki transferlerinde Parma'ya 6 milyon Euro, Inter'e ise 6.3 milyon Euro bonservis bedeliyle geçmişti.

OSİMHEN: ÇOK MUTLUYUM

G.SARAY'IN Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, dün katıldığı reklam filminin lansmanında açıklamalarda bulundu. Geleceğine ilişkin soruya cevap veren yıldız santrfor, 'Burada bulunmak şu ana kadar benim için büyük bir keyifti, her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Galatasaray taraftarı gerçekten muazzam, tutkularıyla insanı büyülüyorlar. Türk halkının futbola olan ilgisi olağanüstü. Ailemle birlikte burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hatta kızım henüz 1,5 yaşında olmasına rağmen G.Saray marşlarını ezbere söylüyor. Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'da yer almak benim için büyük bir gurur.' dedi. Osimhen şöyle devam etti: 'Takıma, hocama, başkanıma ve yönetime, buraya gelmem için verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Buradayken 5. yıldızı takacağız."

KAAN AYHAN İLE 2027'YE KADAR

Galatasaray, başarılı futbolcusu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini 2027 yazına kadar uzattı. Sarı kırmızılı kulüpten, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi bildirim yapıldı. Temmuz 2023'te 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle Sassuolo'dan Galatasaray'a transfer olan 30 yaşındaki milli savunmacı, sarı kırmızılı formayla 93 maçta forma giyip 2 gol 6 asist istatistikleri yakaladı. Galatasaray'da 2 şampiyonluk kazanan Kaan, bu sezon 38 resmi maçta görev yaparken 3 asist yaptı, sahada bulunduğu 2457 dakikada ise 8 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.