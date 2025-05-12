Galatasaray Avrupa ikincisi

BASKETBOLDA kulüpler düzeyinde Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez Final Four'a kalan ve Tenerife'yi eleyerek finale çıkan Galatasaray, bir başka İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya yenilerek ikinci oldu. Karşılaşmaya tutuk başlayan G.Saray, sayı bulmakta zorlandığı ilk çeyreği 13-19 geride geçti. Malaga'nın iyi başladığı ikinci çeyrekte 11'e kadar açılan farkı eriten sarı-kırmızılılar devreye 31-37 geride girdi.

BİR TÜRLÜ YAKALAYAMADI

ÜÇÜNCÜ çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Cummings ve Wallace ile sayılar bulan Aslan, rakibin etkili oyuncuları Carter ve Perez'i durdurmakta zorlandı. Bu bölümde serbest atış çizgisinden kaçan sayılar temsilcimizi çok zorladı. Son çeyreğe 49-56'lık skorla girildi. Dördüncü çeyreğin başlarında da oyunda kalan Galatasaray, üst üste dış şutlarda isabet sağlayamayınca farkın açılmasına engel olamadı. Farkın çift haneli sayılara çıkmasıyla son dakikalara İspanyol ekip rahat girdi. Maç 67-83 sona erdi. Malaga Şampiyonlar Ligi kupasını kazanırken, Galatasaray ise ilk kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi Final Four'unu ikinci bitirmiş oldu.